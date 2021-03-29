Последние дни меня не покидает вопрос: что Шмыгаль делал у Папы Римского? Может, он поехал договариваться по вакцинам, а может – исповедоваться и просить прощения за бездействие и тупость?

Скоро мы выйдем на первое место в Европе по заболевшим, а по умершим – лучше не знать правду. Прошу всех не забывать, что премьер отвечает за исполнительную власть. Кухарка.

Да и за чей счет он летал?