Что Шмыгаль делал у Папы Римского?

Михаил Бродский Политика 11:17, 29.03.2021 Обновлено: 11:31, 29.03.2021

Последние дни меня не покидает вопрос: что Шмыгаль делал у Папы Римского? Может, он поехал договариваться по вакцинам, а может – исповедоваться и просить прощения за бездействие и тупость?

Скоро мы выйдем на первое место в Европе по заболевшим, а по умершим – лучше не знать правду. Прошу всех не забывать, что премьер отвечает за исполнительную власть. Кухарка.

Да и за чей счет он летал?

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Политика

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