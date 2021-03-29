Що Шмигаль робив у Папи Римського?

Михайло Бродський Політика 11:17, 29.03.2021 Оновлено: 11:31, 29.03.2021

Останніми днями мені не йде з голови запитання: що Шмигаль робив у Папи Римського? Може, він поїхав домовлятися про вакцини, а може – сповідатися і просити вибачення за бездіяльність і тупість?

Скоро ми вийдемо на перше місце в Європі за кількістю хворих, а щодо померлих – краще не знати правди. Прошу всіх не забувати, що прем'єр відповідає за виконавчу владу. Кухарка.

Та й чиїм коштом він літав?

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