Путин понесет огромные потери: Волошин оценил вероятность открытых поставок в 'Л/ДНР' оружия из РФ

Россия понесет огромные потери, если примет решение об открытой военной помощи "ДНР" и "ЛНР". Новейшие образцы вооружений Москва не может передать "республикам" даже тайно.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Влад Волошин. "Россия пытается всеми силами уйти от экономических ограничений и санкций, но самой нарываться на эти санкции? Я думаю, что умные люди такой вариант даже не рассматривают", – заметил он.

Эксперт назвал три причины, почему в России не может быть принято решение о легальном вооружении "республик".

Во-первых , "ДНР" и "ЛНР" в мире признаны террористическими организациями. Передача таким организациям оружия влечет очень суровые санкции", – сказал он.

Во-вторых , "фактически легализация передачи вооружений боевикам будет означать, что это уже не "гражданская война", как они хотят ее представить. Этим Россия официально подтвердит свое участие в российско-украинской войне", – продолжил он.

В-третьих, статус президента страны-агрессора Владимира Путина как "миротворца" будет обнулен. "В таком случае будет уже практически невозможно доказать западному сообществу, что Россия не является стороной конфликта".

Волошин добавил, что Кремль не может передавать террористам новейшие образцы вооружений, поскольку в таком случае фактически выдаст себя. Ведь по состоянию на момент оккупации территорий Донбасса в 2014 году такое вооружение нельзя было найти в шахтах или на воинских складах ВСУ.

В частности, о поставках ракетных комплексов "Искандер" речь не идет. "Искандеры" нельзя было найти в шахтах или на складах. Более нового вооружения даже неофициально передать не получится. Даже те вооружения, что есть, они пытаются подогнать под такие, которые, возможно, были в Украине и, вероятно, даже на вооружении украинской армии или находились на складах", – пояснил эксперт.

Напомним, в партии "Единая Россия" заявили о необходимости поставок "отдельных видов вооружений" "ДНР" и "ЛНР".

Как писал OBOZREVATEL, в Госдуме России намерены рассмотреть вопрос признания "ДНР" и "ЛНР". Такой шаг в парламенте государства-агрессора оправдывают тем, что якобы НАТО намерено оккупировать Украину.