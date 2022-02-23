Чрезвычайное положение в Украине: что это такое и какие ограничения будут действовать

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 23 февраля согласовал введение чрезвычайного положения на территории всей страны. Исключение составляют Донецкая и Луганская области, где с 2014 года действует особый правовой режим.

За соответствующее решение в течение двух дней должны проголосовать депутаты Верховной Рады. Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, ЧП будет введено на 30 дней, а при необходимости может быть продлено до 60 дней. Какие ограничения предусматривает такой режим и как скажется на повседневной жизни украинцев, рассказывает OBOZREVATEL.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, цель которого – устранить чрезвычайные ситуации, которые созданы людьми или природным образом и которые могут приводить к потерям ресурсов и гибели людей.

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Предложить введение чрезвычайного положения в Украине может только СНБО. Затем президент издает указ о ЧП, который в течение двух дней должны поддержать депутаты Верховной Рады.

Режим ЧП вводится в случае угрозы государству, правопорядку и жизни населения. К таким угрозам относят природные катаклизмы, техногенные катастрофы, пандемии, теракты, оккупацию другим государством, попытки захватить власть или изменить конституционный строй Украины насильственным способом.

Чрезвычайное положение вводится на срок не более 30 дней и не более 60 дней в некоторых регионах. При необходимости президент может его продлить, но не более чем на 30 дней.

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения на территориях, где действует ЧС.

Ограничение движения транспорта и его досмотр.

Усиленная охрана силовиками общественного порядка и стратегических объектов в целях безопасности.

Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением тех, запрет на которые устанавливает суд.

Запрет на проведение забастовок.

Использование имущества юридических и физических лиц.

Эвакуация населения из опасных мест.

Введение комендантского часа.

Как сообщил на брифинге Алексей Данилов, комендантский час в Украине может быть введен в отдельных регионах при необходимости в случае усиления агрессии со стороны России.

"Никто не будет, прошу прощения за словосочетание, никого кошмарить. Но в случае необходимости для обеспечения безопасности – это наша обязанность, это наша задача", – сказал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Алексей Гончаренко показал проект указа президента Владимира Зеленского о чрезвычайном положении в Украине. Парламент должен утвердить этот документ 23 февраля.