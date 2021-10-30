Член ТИК в Харькове назвала фейком недопуск на участки без COVID-сертификатов

Информация о недопуске на избирательные участки в Харькове граждан без сертификатов вакцинации против COVID-19, озвученная главой комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким, не соответствует действительности.

Об этом в комментарии "Прямому" рассказала член Харьковской территориальной комиссии Харьковского района Харьковской области от партии "Европейская солидарность" Екатерина Поп.

"Это заявление полностью фейковое и ложное, поскольку Михаил Радуцкий распространял информацию, которая не подтверждается никаким нормативно-правовым актом. И мы, как территориальная избирательная комиссия, обеспечиваем организацию и подготовку проведения голосования в городе Харькове, то есть в Харьковской территориальной объединенной общине", – сказала Поп.

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По ее словам, ни в одном из нормативно-правовых актов нет ограничения избирательных прав лиц, если у них отсутствует сертификат или какой-либо другой документ, подтверждающий их вакцинацию или осуществление ими ПЦР-теста.

"Поэтому мы заявляем, что избиратели должны приходить на участки для голосования. Избиратели должны никак не позволять ограничивать их права, гарантированные Конституцией…" – добавила член ТИК.

Она попросила избирателей не обращать внимание на "полностью фейковые обращения" от Радуцкого.

"Мы полностью готовы и полностью опротестовываем это заявление. Я надеюсь, харьковчане и все жители Харьковской объединенной территориальной общины не будут прислушиваться к такому. Поскольку даже представители наблюдателей от "Опора", которые у нас официально зарегистрированы, и руководитель этой сети заявили о том, что такое заявление может снизить явку на 5%. И это критически", – подчеркнула Поп.

Напомним, 1 сентября начался избирательный процесс в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Промежуточные выборы в парламент проводятся в связи с принятием постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Также в воскресенье должны пройти выборы мэра Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала информацию о том, что для участия в выборах необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген "каким-то фейком".