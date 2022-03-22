Член политсовета 'Слуги народа' перед началом войны уехал в Россию: СМИ выяснили детали

Член политсовета партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию. На российской таможне целью въезда на территорию государства он указал "временное проживание"

Ранее Слюсарев неоднократно посещал территорию РФ. Об этом сообщает журналист Михаил Ткач.

Ткач написал, что в его распоряжении оказались данные российской пограничной службы. Там отмечено, что 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка" - для "временного проживания".

А 26 февраля на третий день после вторжения России Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26.02.2022. Хотя в момент пересечения границы в базе указывается период пребывания до 10 марта.

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По данным Госпогранслужбы Украины, Слюсарев выехал в Россию 18 февраля в 17:16 через ПП "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Беличенко Вадимом. Последний на BMW вернулся на территорию Украины в 17:34.

Также, по данным пограничной службы Российской Федерации, Слюсарев посещал страну в 2021, 2020 и 2019 годах.

По данным собеседников УП, украинские правоохранители владеют информацией о посещении Слесаревым Российской Федерации.

Напомним, членом политсовета партии "Слуга Народа" Вадим Слюсарев был избран 13 марта 2021 года. До этого он на сайте политсилы упоминался как член совета Харьковской областной партийной организации. "Схемы" называли его "серым кардиналом" мажоритарщиков от партии "Слуга народа" на Харьковщине.

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