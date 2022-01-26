Чехия готова отправить в Украину снаряды калибра 152 мм, – глава Минобороны

В правительстве Чехии заявили, что готовы в ближайшее время направить украинскому государству военную помощь для защиты от возможного нападения России. Речь идет о снарядах калибра 152 мм.

Об этом сообщила министр обороны страны Яна Чернохова в интервью журналистам Denik N. По ее словам, оружие Чехия может отправить в любой момент. Чернохова добавила, что еще на прошлой неделе руководитель Генштаба страны заверил, что помощь уже готова отправиться в Украину. Однако точной даты она не назвала.

Политик отметила, что еще необходимо договориться о поставках оружия с правительством украинского государства, которое должно сказать, захочет ли оно его принять и устроит ли его именно такое вооружение.

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Чернохова добавила, что Украина является партнером Чехии и НАТО и имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

"Российская Федерация имеет давнюю тенденцию проводить свою политику в Украине. Тоже самое происходит и в отношении Грузии, и в отношении Беларуси с ведома Лукашенко, и в Казахстане. Чехия должна вести переговоры по этим вопросам, потому что с точки зрения нашей экономической дипломатии санкции против России невыгодны ни одной из сторон", – сказала она.

В то же время министр отметила, что в Москве не сделали никаких шагов для того, чтобы изменить ситуацию.

"Пока нам сообщили, что никто на границе не хочет эскалации конфликта. Но никто не знает, как выйдет в финале", – подытожила она.

Напомним: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд стран-членов НАТО оказал нашему государству дополнительную оборонную поддержку, несмотря на то, что страна не входит в Альянс. Речь идет о США, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и других странах-членах НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в Украину прибыл уже третий самолет из США с партией летального вооружения. Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.