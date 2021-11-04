Часть штрафов с камер фиксаций нарушений ПДД будет идти местным общинам – Монастырский

Часть штрафов, которые бюджет получает от нарушителей дорожного движения благодаря комплексам автоматической фиксации ПДД, должны поступать в те общины, которые их установили. Это позволит существенно увеличить количество видеокамер на дорогах Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасная община". Глава МВД в контексте безопасности дорожного движения привел цифры, показывающие количество смертей украинцев в ДТП (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

За 2020 год на дорогах Украины в авариях погибли 3554 человека, что более чем в 70 раз превышает количество погибших на войне за этот же период (в прошлом году в зоне ООС потеряли жизнь 50 защитников). Поэтому цель МВД – снизить эти страшные цифры, подчеркнул Монастырский.

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"Поэтому введение пунктов автофиксаций нарушений ПДД должны быть основной целью создания безопасной инфраструктуры", – отметил министр.

По словам главы МВД, направление части штрафов за нарушение ДТП, зафиксированных видеокамерами, это справедливое распределение средств. Оно поможет увеличить количество комплексов автоматической фиксации на дорогах, что будет способствовать уменьшению аварий.

"Наше видение, что часть штрафов, получаемых от комплексов автоматической фиксации ПДД, должны поступать в те общины, которые их установили. Таким образом, я убежден, что в течение года-двух мы можем достичь существенного увеличения таких камер. Сегодня такие поправки уже заложены в проект бюджета на следующий год. Мы как министерство будем отстаивать такую позицию. У меня в этом плане есть надежные партнеры из правительства, которые поддерживают такие инициативы. Я считаю, это справедливое распределение средств, которое поможет спасти жизнь – это конкретная цель, которая стоит перед министерством внутренних дел", – подчеркнул Денис Монастырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 26 июля начали действовать новые камеры фиксации нарушений ПДД.