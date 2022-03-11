Бывший советник Трампа заявил, что Россия не сможет покорить Украину

Бывший советник по национальной безопасности США времен президентства Дональда Трампа и генерал-лейтенант в отставке Герберт Рэймонд Макмастер считает, что Украина может выиграть войну с Россией. По словам американского военного, глава страны-агрессора Владимир Путин в некотором смысле уже проиграл.

Об этом он казал в интервью изданию France24. Макмастер объяснил, что проблема Путина в том, что он рассчитывал на быструю победу, но просчитался.

Российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением ВСУ. Наши защитники продолжат давать отпор врагу, получая при этом поддержку от стран Запада.

"Россия не может достичь этих целей, которые изначально поставила перед собой – полностью оккупировать и покорить Украину, установив марионеточное правительство", – сказал Макмастер. При этом он считает, что Путин на самом деле в курсе реального положения дел, но слишком одержим своими идеями.

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Экс-советник Трампа опасается, что Путин может приказать своей армии начать тотальную атаку на Киев. Вероятен сценарий подобный тому, что было в Грозном (Чечня) и в Алеппо (Сирия).

Он призвал страны Запада давать больше помощи Украине, отправляя нам все более совершенное оружие и создавая учебные базы на западе страны. Кроме того, Макмастер призвал мир серьезно отнестись к угрозе использования Россией ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мы сможем победить агрессора в этой войне не количеством, а качеством наших войск. Украинская армия мотивирована, лучше обучена и вооружена.

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