Бывший мэр Изюма и экс-коп начали сотрудничать с оккупантами: передают врагу информацию о ВСУ

В городе Изюм на Харьковщине, который более двух недель находится в блокаде, а его северная часть оккупирована российскими войсками, разоблачили коллаборантов. В государственной измене подозревают нескольких депутатов, бывших полицейского и мэра, которые передают врагу информацию об ВСУ.

Об этом в видеообращении к жителям рассказал нынешний городской глава Валерий Марченко. Запись выложил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook.

"Наша армия сейчас героически защищает город от попыток российских войск форсировать Северский Донец и полностью оккупировать Изюм. В то же время в самом городе сейчас совершается преступление, государственная измена: депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, вместе с бывшим работником полиции Владиславом Соколовым и экс-мером Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами", – сообщил чиновник.

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По словам Марченко, указанные лица предоставляют врагам информацию о расположении украинских защитников, доносят сведения о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих из теробороны и даже членах их семей.

Кроме этого, под видом выдачи "гуманитарной помощи" предатели собирают персональные данные оставшихся в городе людей. Также они сознательно дезинформируют горожан, которые находятся без каких-либо средств связи, якобы "государственная и городская власть сдала Киев, Харьков и Изюм". Коллаборанты призывают всех, кто живет в блокадном городе, сотрудничать с российскими захватчиками.

"Их действия без сомнения являются государственной изменой и эти предатели понесут ответственность за свои действия согласно законам военного времени", – выразил убеждение мэр.

Он обратился к представителям правоохранительных органов с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

"В это тяжелое время для нашей страны и нашей общины, когда изюмчане мужественно противостоят российским оккупантам в полной изоляции и блокаде, мы не можем допустить, чтобы стая местных коллаборантов помешала нашему сопротивлению врагу. Поэтому Фомичевский, Козлов, Соколов и Божков будут как можно скорее наказаны" , – заверил Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты почти стерли с лица земли большую часть Изюма в Харьковской области. Спутниковые снимки показали масштабы разрушений в городе.

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