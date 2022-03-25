Российские оккупанты почти стерли с лица земли Изюм: масштаб разрушений показали на спутниковых фото

В результате ожесточенных столкновений вокруг Изюма на Харьковщине большая часть города была разрушена. Новые спутниковые снимки показали масштабы разрушений в городе.

Они были сделаны 24 марта компанией Maxar Technologies, пишет CNN. На снимках виден массивный кратер шириной около 12 метров в поле в центральной части города. С одной стороны воронки расположены сгоревшие обломки школы, с другой – футбольное поле. Также видно, что часть больницы через улицу также разрушена.

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В издании отметили, что город попал под перекрестный огонь, поскольку Россия пытается связать успехи, достигнутые в Харьковской области на севере Украины, со своим опорным пунктом на Дальнем Востоке страны.

Депутат Совета Макс Стрельник заявил CNN в четверг, что город был "полностью разрушен" российской авиацией и артиллерией, хотя внутри Изюма продолжались ожесточенные бои за контроль над территорией.

К северу от школы на спутниковых снимках большое здание котельной и все близлежащие жилые дома выглядят разрушенными. В этой части Изюма, по-видимому, нет каких-либо опознаваемых военных целей.

Примерно в 5 километрах к северо-западу от Изюма видна колонна российских самоходных артиллерийских установок, движущаяся в сторону города.

По словам Стрельника, российские войска в настоящее время контролируют секторы города на северном берегу реки Северский Донец, которая делит Изюм пополам. Украинцы контролируют участки города на южном берегу реки.

В трех милях к северо-востоку от города в поле также видны российские самоходные артиллерийские установки, их башни направлены в сторону центра Изюма.

На другом снимке видно, что два автомобильных моста через реку Северский Донец частично разрушены, что, по-видимому, является целенаправленным ударом ВСУ, направленным на то, чтобы остановить продвижение русских через реку.

Но русские нашли обходной путь и теперь наступают на город с юга. Чтобы обойти взорванные мосты, оккупанты построили два понтонных моста через реку Северский Донец, чтобы окружить город. В миле от этих мостов, на южном берегу реки, колонна танков движется по шоссе в сторону подконтрольных Украине участков Изюма.

Ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Изюм, до войны насчитывавший всего 46 тысяч жителей, сейчас почти стерт с земли, разрушена инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 марта российские оккупанты в городе Изюм Харьковской области обстреляли мемориал памяти Второй мировой войны. Историческая достопримечательность находилась на горе Кременец. Также войска Путина уничтожили телевизионную башню;

В Изюме под завалами жилого дома на улице Первомайской, который был уничтожен в результате обстрела оккупантов, могли оказаться десятки человек. В момент вражеской атаки люди прятались в подвале.

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