Бывший гендиректор 'Запорожстали' назначен заместителем Ермака. Фото и биография

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента. Им стал Ростислав Шурма, бывший гендиректор завода "Запорожсталь".

Об этом говорится в указе главы государства №592/2021 от 23 ноября. Он будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Шурма отметил, что среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышение энергоэффективности.

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Ростислав Шурма окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет имени Гетьмана (экономическая теория).

Он 15 лет работал в промышленности, а в 2012-2019 годах был генеральным директором завода "Запорожсталь".

С мая 2021 года он входит в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Он занял место Юлии Свидиренко в ОП, которая 4 ноября была назначена министром экономики и первым вице-премьером.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущего министра экономики Алексея Любченко в Верховной Раде отправили в отставку 3 ноября.