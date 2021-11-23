Бывший гендиректор "Запорожстали" назначен заместителем Ермака. Фото и биография
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента. Им стал Ростислав Шурма, бывший гендиректор завода "Запорожсталь".
Об этом говорится в указе главы государства №592/2021 от 23 ноября. Он будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.
Шурма отметил, что среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышение энергоэффективности.
Ростислав Шурма окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет имени Гетьмана (экономическая теория).
Он 15 лет работал в промышленности, а в 2012-2019 годах был генеральным директором завода "Запорожсталь".
С мая 2021 года он входит в наблюдательный совет "Укроборонпрома".
Он занял место Юлии Свидиренко в ОП, которая 4 ноября была назначена министром экономики и первым вице-премьером.
Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущего министра экономики Алексея Любченко в Верховной Раде отправили в отставку 3 ноября.