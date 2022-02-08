Бывшие узники Кремля Владимир Балух и Роман Сущенко отмечают день рождения: за что их судила Москва

Бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух, которых Россия незаконно удерживала в своих тюрьмах, во вторник, 8 февраля отмечают день рождения. Фермеру из Крыма Балуху исполняется 51 год, а журналисту Сущенко – 53.

Владимир Балух родился в 1971 году в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма. На полуострове у него было два участка земли, где занимался выращиванием домашней пшеницы и крупным домашним хозяйством.

После оккупации Крыма Балух демонстративно отказался от гражданства РФ, а за свою патриотическую позицию и участие в митингах за территориальную целостность Украины подвергся давлению со стороны прокремлевских местных властей.

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В 2017 году Владимир Балух был осужден оккупационной властью Крыма к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за то, что он вывесил флаг Украины на крыше своего дома. Украинец пережил несколько обысков, во время одного из которых он был избит сотрудником оккупационных силовых структур, и получил "обвинения" в якобы хранении оружия, краже автомобиля ВАЗ-2106 и запчастей от трактора.

В своей речи в суде активист сказал: "Я не хочу, чтобы когда-нибудь мои потомки, дети всей Украины, упрекнули меня в том, что я где-то смалодушничал, проявил слабость". В заключении в знак протеста Балух голодал более 200 дней, его здоровье было подорвано.

7 сентября 2019 года был освобожден в рамках обмена между Украиной и Россией.

Роман Сущенко родился в 1969 году в Черкассах. Служил в Вооруженных силах Украины, участвовал в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине в течение 1997-98 годах, где, среди прочего, отвечал за связи с общественностью. В 2001 году уволился из ВСУ, майор запаса.

В 2004 году Сущенко окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, с 2002 года работал корреспондентом Национального госагентства "Укринформ", в 2010-2016 годах – корреспондент агентства во Франции.

30 сентября 2016 года Сущенко был арестован в Москве, куда он приехал, чтобы навестить родственников. 4 июня 2018 года Москвоский городской суд осудил украинца к 12 годам колонии строгого режима якобы за "шпионаж" в пользу Украины.

7 сентября 2019 года Роман Сущенко был освобожден из во время обмена между Украиной и РФ. В октябре 2020 году был избран депутатом Черкасского облсовета, с декабря 2020-го – первый заместитель председателя Черкасского облсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 сентября 2020 года Владимир Балух был жестоко избит в Киеве. В тяжелом состоянии он попал в больницу. После нападения у активиста пропали телефон и банковская карта.

В октябре Балуха выписали из больницы. Позже он рассказал о своей реабилитации. Медикам пришлось удалить часть кости в голове мужчины. В начале 2021 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Владимир Балух выздоровел и "полон сил и энергии".