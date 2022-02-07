Олигарх Фирташ в Австрии в последнее время развил бурную деятельность. В январе он написал статью, в которой призвал Украину отказаться от вступления в НАТО, а на днях дал интервью австрийскому изданию "Die Presse", в котором предложил по примеру Австрии объявить нейтралитет.

"Я уже предлагал "австрификацию" Украины в 2014 году. Но как сказал Зигмунд Фрейд? "Голос разума тих, но будет услышан". Я убежден: нейтралитет – единственный правильный путь для Украины", - сказал Фирташ.

Следует напомнить лживому олигарху, что Австрия (как и Швейцария) может позволить себе такую роскошь, как нейтралитет, только потому, что окружена адекватными соседями, которые не предъявляют ей территориальных претензий и не угрожают войной. А часть территории Украины оккупирована Российской Федерацией, пропаганда которой в режиме 24/7 твердит, что никакая Украина вообще не должна существовать.

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Сложно представить себе сегодня, чтобы какой-то немецкий политик заговорил об аншлюсе Австрии. Такого дурака просто отправят в сумасшедший дом. А президент России регулярно повторяет, что никаких украинцев вообще не существует, и что Россия имеет исторические права на территорию нашей страны.

Поэтому олигарх Фирташ вместе со своими ценными советами может отправляться прямиком в американскую тюрьму, где его уже давно дожидаются.