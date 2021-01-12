Бродський – про Зеленського: багато зроблено, але я чекав від нього іншого

Президент України Володимир Зеленський зміг домогтися певних успіхів на своїй посаді, але все одно не виправдав усіх надій.

Про це заявив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський в інтерв'ю для програми "Vласть vs Vлащенко". Водночас, він зазначив, що сподівається на те, що у глави держави ще є шанс змінитися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Багато зроблено насправді. Але я від нього хотів іншого й чекав іншого, хоча не голосував за Зеленського. Я взагалі не пішов на другий тур голосувати. Я і зараз, як не дивно, продовжую вірити, що він може зібратися і сказати: "Я – інший Зеленський, я навчився", зробити реальну ротацію. Нам потрібно міняти політичну систему", – сказав Бродський.

За його словами, Україні необхідний італійський варіант – парламентська республіка. Тільки так держава отримає можливість змінити еліти.

Що стосується зміни Конституції, то цей процес, на думку глави редради OBOZREVATEL, дуже непростий, адже для нього необхідний консенсус різних груп. При цьому він підкреслив, що весь основний документ країни міняти не варто – це необхідно робити лише постатейно.

Повертаючись до оцінки діяльності Зеленського, Бродський зазначив, що йому сподобалося новорічне звернення президента до народу, але й там є свої нюанси.

"Відео, яке вони випустили до Нового року, – класно, молодці. Красиво зробили. Дійсно симпатично, нетрадиційно. Дітки. Дітей можна і обдурити, вони ж нічого не розуміють", – підсумував він.

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