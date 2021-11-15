Британский генерал заявил, что НАТО должно быть готово к войне с Россией

Вооруженные силы стран Североатлантического альянса (НАТО) должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе. Хотя в то, что глава страны-агрессора Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом, в последнем не верят.

Так считает главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер. Мнением он поделился в серии интервью, которые раздал СМИ в преддверии своей отставки, передает The Gardian.

По его словам, Россия теперь представляет собой большую угрозу для восточной части Европы, чем это было, когда он только приступил к исполнению обязанностей в должности главы британских ВС восемь лет назад.

"Я явно надеялся, что войны с Россией не будет, и не верил, что эта страна хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готово", – предупредил генерал.

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Так он прокомментировал напряженность на границе между Польшей и союзницей РФ Беларусью из-за беженцев. А также опасения и признаки того, что российские войска могут сосредоточиться вдоль границы с Украиной.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала Путина вмешаться в "позорный кризис искусственно созданных мигрантов". А бывший офицер МИ-6 Кристофер Стил сказал, что, по его мнению, Москва считает, якобы находится в состоянии войны с Британией и ее союзниками.

Картер в ответ отметил, что Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как непрерывную борьбу. В ней, считает британский генерал, Кремль будет применять все инструменты национального могущества для достижения своих целей. Но тем самым россияне не хотят развязывать горячую войну.

"Так что да, в некотором смысле я думаю, что он (Кристофер Стил. – Ред.) прав. Вопрос, конечно, в том, как вы определяете войну. Как солдат, я склонен определять ее как фактический акт сражения, и не думаю, что в РФ этого хотят. Вероятно, они намерены попытаться достичь своей цели более тонкими способами", – выразил уверенность Ник Картер.

Позже в другом интервью он рассказал, что Россия участвовала в "гибридном сценарии, где дезинформация связывается с дестабилизацией, а идея вытеснения мигрантов к границам Европейского Союза является классическим примером такого рода вещей".

По его мнению, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое продолжалось многими годами.

На вопрос, может ли это превратиться в открытую войну, Картер ответил, что точно не знает.

"Но мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает. И, что очень важно, убедиться, что в НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США заявили, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о накоплении российских войск.

В Украине предупреждают, что обострение ситуации с нелегальными мигрантами может послужить поводом для введения чрезвычайного положения на приграничных зонах с Беларусью. Дислокация для размещения личного состава Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции уже определена.