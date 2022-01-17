Британия передаст Украине противотанковое вооружение

Великобритания передаст Украине противотанковое оружие для защиты от российской агрессии. Речь идет об оборонительных средствах.

Об этом 17 января заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передает Reuters. Он отметил, что первая партия вооружения уже была отправлена.

По словам главы оборонного ведомства, решено поставить Украине легкие противотанковые системы вооружения. Какие именно, он не уточнил, сказав только, что они ближнего радиуса действия.

Уоллес подчеркнул, что первые системы были отправлены уже 17 января. Также ожидается прибытие британских специалистов, которые обучат ими пользоваться.

Видео дня

Министр добавил, что, хоть оружие и ближнего действия, оно все равно является стратегически важным для обороны на случай полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне стягивания российских войск к границе Украины ряд стран решили поставить нашей страну вооружение. В частности, такое решение приняли Латвия и Литва.

В то же время в Германии намерены настаивать на недопустимости поставок оружия.