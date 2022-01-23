Британия передаст Украине два противоминных корабля: Пристайко раскрыл подробности

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что наша страна получит от Британии два противоминных корабля. Они уже готовы и сейчас проходят дооборудование, которым занимается британская компания Babcock.

Корабли передадут в рамках выполнения соглашения, подписанного между двумя странами в ноябре прошлого года. Но сначала его должна ратифицировать Верховная Рада. Об этом Пристайко рассказал в интервью телеканалу "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что Украина также получит вооружение для этих кораблей.

"Я встречался с руководством компании. Мы подтвердили готовность к переходу на следующий этап, которым будут технические и строительные работы на местах", – рассказал Пристайко о планах сотрудничества с Британией.

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Это значит, что наша страна помимо двух упомянутых противоминных кораблей получит и другие судна. Часть из них построят в Великобритании, а часть в Украине: один порт будет в Азовском, а второй в Черном море.

Как сказал Пристайко, у Украины появится возможность противостоять ракетным вооружениям кораблей, которой ранее у страны не было.

"Это противокорабельные ракеты, которые делают примерно то же самое, что противотанковые американские и британские ракеты", – уточнил посол. Такое вооружение установят на моторные бронированные скоростные катера.

Напомним: Вадим Пристайко не исключил привлечение иностранных сил в случае военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По его словам, речь может идти в частности о британских военнослужащих.

В то же время стало известно, что у Британии есть свой пакет военной помощи Украине на случай нападения РФ. Однако маловероятно, что он будет предусматривать отправку военнослужащих, сказал вице-премьер страны.

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