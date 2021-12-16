Борис Ложкин закрыл третий Kyiv Jewish Forum и анонсировал следующий в 2022 году

Третий Kyiv Jewish Forum, проходивший 15-16 декабря в формате онлайн-конференции, собрал выдающихся гостей и стал платформой для обсуждения отношений Украины и Израиля, наиболее актуальных проблем еврейского общества и современного мира.

Как заявил основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, на KJF-2022 будут обсуждаться уже новые вопросы, которые накопятся в течение следующего года.

"Насколько эффективно мы справимся с угрозой растущего антисемитизма, что из успешного опыта Израиля другим странам стоит перенять в первую очередь, как сделать евреев во всем мире еще более сплоченными и через образование дать миру больше демократии, ускорить прогресс, сделать мир успешнее, почему Израиль является центром инноваций и предпринимательства – обо всем этом и многом другом мы говорили в течение двух дней", — сказал Ложкин.

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Он выразил благодарность Center for Jewish Impact, Combat Antisemitism Movement и Евро-Азиатскому Еврейскому Конгрессу за сотрудничество в организации форума. Также поблагодарил участников, среди которых были президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, координатор Еврокомиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн, глава Правления Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем Дани Даян и другие.

"Не могу также не выразить признательность нашим медиа-партнерам, с чьей помощью аудитория Kyiv Jewish Forum увеличивается с каждым годом. События третьего KJF нам помогали освещать: The Jerusalem Post, Times of Israel, Jewish Telegraphic Agency, Новое Время, РБК-Украина, Обозреватель и LB.ua", — добавил Ложкин.

Напомним, Kyiv Jewish Forum проводит Еврейская конфедерация Украины с 2019 года. KJF-2021 был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.