Большинство украинцев считают Порошенко наиболее успешным в международной политике – опрос

Большинство украинцев поддерживают вступление в Европейский союз и НАТО, а наиболее эффективным в международной политике считают пятого президента Украины Петра Порошенко. 21,8% граждан назвали его наиболее способным обеспечить евроинтеграцию государства.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного центром "Socis" 16-21 сентября 2021 года. Согласно результатам исследования, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% – против.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% – против.

Также украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных.

Видео дня

17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% – Владимира Зеленского. Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича – 5,1% и Виктора Ющенко – 4,9%.

Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко. 16,1% – считают таким политиком Владимира Зеленского, 3,6% – Владимира Гройсмана, 3,3% – Игоря Смешко, 2,8% – Юлию Тимошенко, 2,1% – Дмитрия Разумкова, 1,8% – Юрия Бойко и 1,3% – Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.

Украинцы также достаточно сдержанно оценивают результаты проведения "Крымской платформы" и визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

45,4% опрошенных отметили, что проведение "Крымской платформы" – это событие, которое не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины, 19,8% – считают, что это приближает возвращения Крыма, а 9,2% – убеждены , что это усложнит возвращения Крыма.

Не ожидают от визита президента Зеленского в США значительных последствий для украинско-американских отношений 47,9% опрошенных, а 32,2% считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.

Опрос проведен 16-21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.