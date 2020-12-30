Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – опрос КМИС

Более половины украинцев не доверяют президенту нашей страны Владимиру Зеленскому.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, главе государства выразили недоверие 59,6% респондентов и лишь 32,8% доверяют ему.

Помимо Зеленского в опросе украинцы выразили доверие: мэру Киеву Виталию Кличко – 31,8%, против – 54,3%; главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 29,2%, против 36,5%; сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко – 25,8%, против 50,9%; лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку – 19,8%, против 62,7%; главе "Батьківщини" Юлии Тимошенко – 16,6%, против 78,1%.

Отмечается, что украинцев в ходе опроса спрашивали: "Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А вы говорите, насколько вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика вам неизвестно – скажите об этом".

Ранее КМИС опубликовал результаты опроса о возможных лидерах новых выборов президента Украины.

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