Більш як половина українців не довіряє Зеленському – опитування КМІС

Понад половина українців не довіряє президенту нашої країни Володимиру Зеленському.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, главі держави висловили недовіру 59,6% респондентів і лише 32,8% довіряють йому.

Окрім Зеленського, в опитуванні українці висловили довіру: меру Києва Віталію Кличку 31,8%, проти нього – 54,3%; главі Верховної Ради Дмитрові Разумкову – 29,2%, проти – 36,5%; співголові "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойку – 25,8%, проти – 50,9%; лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку – 19,8%, проти – 62,7%; главі "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 16,6%, проти – 78,1%.

Зазначено, що українців під час опитування запитували: "Я по черзі зачитуватиму імена політиків в алфавітному порядку. А ви кажете, наскільки довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, швидше довіряєте, переважно не довіряєте, зовсім не довіряєте? Якщо ім'я політика вам невідоме – скажіть про це".

Раніше КМІС опублікував результати опитування про можливих лідерів нових виборів президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: