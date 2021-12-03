Блинкен заявил, что Украине не несет угрозы для России и уличил Москву в пропаганде

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина не представляет никакой опасности для Российской Федерации. В то время как Россия угрожает украинскому государству.

Об этом он сказал на персс-конференции 2 декабря в Стокгольме, Швеция. Его слова процитировало издание "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на широкомасштабную пропагандистскую кампанию, Украина ни в каком виде не представляет угрозы для России, она и не изыскивает путей для конфронтации", – отметил Блинкен.

Глава американского Госдепа также добавил, что единственной проблемой является "вновь возникнувшая угроза агрессии РФ по отношению к Украине".

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Ранее Блинкен призвал Кремль отвести российские войска от украинских границ. Кроме этого, Москву он обвинил в невыполнении Минских договоренностей по Донбассу.

В российском МИД обвинили США во "втягивании Украины в свои геополитические игры". Глава этого ведомства Сергей Лавров пригрозил, якобы это будет иметь "серьезные последствия" и "заставит принять ответные меры для исправления военно-стратегического баланса".

За эти и другие высказывания в стиле российской пропаганды, в частности, перед встречей Совета министров иностранных дел ОБСЕ, он нарвался на критику. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен поставили его на место.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию об экономических и политических последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.