Блинкен: Путину могут лгать, украинцы не встретят армию РФ с распростертыми объятиями

Президент России Владимир Путин, возможно, не получает достоверные факты и правдивую информацию о ситуации в Украине. Но украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью россискому телеканалу "Дождь". Он подчеркнул, что идея о том, что Украина каким-то образом угрожает России, как минимум нелогична, учитывая как размеры этих стран, так и момент.

"Она могла сделать это в любой момент за последние 8 лет, но выбрала именно этот момент, когда вокруг Украины 150 000 российских военных, что тоже противоречит любой логике", – подчеркнул он.

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Блинкен подчеркнул, что на данный момент ситуация складывается так, как ранее и предполагали в США – есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и в Украину.

Он высказал опасение, что Путин может не получать достоверную информацию от своего окружения.

"Если он считает, что в Украине российских военных встретят с распростертыми объятиями, то боюсь, он глубоко заблуждается", – отметил госсекретарь США.

Также Блинкен считает, что президент России своими действиями приблизил ситуацию к тому, что, по его словам, хотел предотвратить.

"90% украинцев отвращены от России в результате российской агрессии. До 2014 года, до Крыма, до Донбасса, присоединиться к НАТО хотели 25% украинцев. Сегодня этого хотят уже 60-65%", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что в случае широкомасштабного вторжения пострадают в первую очередь простые украинцы, а Россию будут ждать очень серьезные последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Блинкен заявил, что Вашингтон, если придется, будет отвечать на агрессию России. При этом американский политик подчеркнул, что намерен отыскать дипломатический путь в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон уверен в полученных данных и озвучивает их не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить.