Блинкен: если США придется ответить на агрессию России, мы это сделаем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, если придется, будет отвечать на агрессию России. При этом американский политик подчеркнул, что намерен отыскать дипломатический путь в разрешении конфликта.

Об этом Блинкен сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь". Он в очередной раз напомнил, что Кремль ждут очень серьезные последствия в случае начала полномасштабной войны.

Чиновник признал, что США ранее выступали с информацией о возможном вторжении РФ в Украину, которая не всегда была точной, однако добавил, что сейчас Вашингтон уверен в полученных данных и озвучивает их не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить .

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"Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем и это", – сказал госсекретарь США.

Ранее в США объяснили, зачем Путин стягивает войска к границам с Украиной. Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что президент РФ делает все, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки.

В то же время немецкие журналисты считают, что Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее. В частности, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

О подобном "плане" ранее говорил и Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".

Напомним, что лидеры террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.

Все это они объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, соответствующие видеобращения главари самопровозглашенных "республик" записали за два дня до публикации – до заявленной ими "атаки Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия готова защищать жителей "ДНР" и "ЛНР". Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "провоцирует начало большой войны".