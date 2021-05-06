Блинкен передал теплый привет Зеленскому от Байдена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен передал теплый привет президенту Украины Владимиру Зеленскому от американского лидера Джо Байдена.

Глава Госдепа, который 6 мая находится с рабочим визитом в Киеве, также поблагодарил за прием. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает "Украина 24".

"У меня был очень теплый прием. И я хотел бы передать вам теплые поздравления от президента Байдена", – отметил Блинкен.

Он добавил, что две недели назад именно американский лидер попросил его посетить Украину в ближайшее время, чтобы еще раз подтвердить сильную приверженность США суверенитету и территориальной целостности и независимости страны, и двустороннему партнерству, которое развивается уже на протяжении многих лет.

"Мы поддерживаем вас против агрессии, в улучшении работы по развитию институтов, борьбе с коррупцией и продвижении реформ. Мы и в дальнейшем хотим продолжать тесное сотрудничество и многое сделать вместе", – подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что в Украине провел много времени, особенно после 2014 года, и приветствует тот прогресс, которого украинцы достигли за эти сложные времена.

Напомним: в рамках поездки американский дипломат уже встретился с украинским нардепами, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой ПЦУ митрополитом Епифанием и президентом. Уточненное расписание визита Блинкена в Киев ранее опубликовал сайт Госдепа США.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена состоялся 2 апреля. Они обсудили агрессию Россию, оккупацию Крыма и реформы.