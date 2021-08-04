Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел утром на пробежку и пропал. На следующий день он найден повешенным в парке. Полиция проверяет все версии, в том числе и убийство, замаскированное под самоубийство.

...Ох, господи… Что ж вы делаете, пони. "Нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума", – говорится в телеграм-канале организации.

БДУ – это Беларуский дом в Украине.

В организации заявляют, что за Виталием велась слежка, и заявления об этом ранее подавались в полицию.

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"Все активные члены БДУ получали информацию, что в Украину прибывают люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения. В том числе, от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все", – заявил "Настоящему времени" представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Шчучко.

То есть.

Вас неоднократно предупреждают, что за вами выехали. В том числе и спецслужбы вас предупреждают. Вы неоднократно замечаете за собой слежку. И, обладая все этой информацией, вы, вместо того, чтобы запереться, не выходить из дома иначе как по крайней необходимости, передвигаться только группами, попытаться достать оружие или вооружить доступным холодным – топор, бита, арматура – человек в одиночку выходит на пробежку и отправляется в лес!

В лес!!

При том, что лучшей ситуации для убийства, чем пробежка – придумать вообще нельзя. Так стреляли в Кернеса. Когда СБУ попросила меня написать, что я бегаю по утрам по своему району, в Москве аж запрыгали от радости и начали писать Цимбалюку - о, он бегает, прикинь. И куча смайликов.

Отдельный привет всем нобелевским лауреатам, российским оппозиционерам, складывателям сердечек из ладошек и прочим полезным идиотам, которые в уши втирали этим молодым пацанам: "Ах, какие вы невероятные! Ах, какие вы молодцы! Ах, как вы сильны и красивы! Ах, как Лукашенко вас боится! Ах, как он сейчас побежит, ах, снимите ботиночки, это так мило!"

"Лукашенко будет у власти уже навсегда, в подвалах Американки будут созданы дела, и если вы все в розовых очках тешите себя надеждой, что "ну, не будет же он расстреливать, не дойдет же он до такого" — то я вас разочарую. Будет. Дойдет. А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги еще с детства, и колхозника мы будем вспомнить как еще не такого-уж и плохого мужика. Вот из этих условий и стройте ваши дальнейшие стратегии. Уму непостижимо, никто не мог представить, такого мы не ждали... А чего вы ждали? Чего вы ждали-то? Леденцов на палочке? Вам во все уши орали. Вам матом блажили. Очнитесь. Снимите очки. Будет больно. Ну, что я теперь могу сказать".

Два месяца назад написано.

И ведь у всех этих прекрасных либералов-лауреатов, которые детей с шариками без ботиночек против одной из самых поехавших диктатур мира по улицам водили – все в порядке. Кто в Берлине, кто в Таллине, кто в Москве. Это не их будут сажать. Не их убивать. Не против них в подвалах Американки работает сейчас эта адова машина.

Вместо того, чтобы рассказывать, талдычить, объяснять, в уши вбивать, с чем вы имеете дело, что такое диктатура, кто такой Лукашенко, на что он способен – лили черпаками елей в уши. Долились.

Протасевич вот совершенно не понимал, с чем он имеет дело.

А когда понял – уже поздно было.

Точно так же и здесь.

Отдельной строкой хочется передать привет СБУ. Даже не в плане игры в казаки-разбойники судьей в трусиках. А в плане вот этой строчки: "Все активные члены БДУ получали информацию, что в Украину прибывают люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения. В том числе, от СБУ приходила такая информация". Если человек ничего не путает, и эта информация соответствует действительности – то это полный пдц.

Когда СБУ получила информацию о том, что есть опасность моего физического уничтожения и физического уничтожения еще сорока активистов и журналистов по списку – она приняла меры и обеспечила охрану.

А здесь служба безопасности страны владеет информацией, что на ее территорию прибывают силы специальных операций другой страны, чтобы совершать политические убийства, и говорит предполагаемым жертвам – ну вы там это, будьте аккуратнее…

Что это значит? Под ноги смотреть, что ли?

Ну, что, есть еще желающие поговорить про клоунаду и свиную кровь? Поржать про список Бабченко? Написать "да кому они все нужны"?

Кстати, если будет раскрыто это убийство – будет раскрыто и убийство Шеремета.

Беларусы. Активисты. Поймите, наконец. Все - предельно серьезно. Шуточки закончились. Пришло время реакции. Будет больно. Исходя из этого, принимайте меры. Вот гимнастка Тимановская поняла все правильно. Не надо ставить на себе эксперименты – а вдруг пронесет.

"Если какие-то люди обещают вас убить - поверьте им. И убейте их первыми. А если у вас недостаточно сил - бегите". Старая же формула. Все же уже разжевано.

И, да, бежать в Украину - не лучший выбор. Пару лет назад я писал, что Украина сейчас будет наводняется инсургентами всех возможных мастей. Ну, вот. Тут и раньше-то спецслужбы Казахстана оппозиционеров похищали, как у себя дома, а теперь, похоже, вообще проходной двор.

А уж тем более в Россию.

СБУ при Грицаке: Получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, выделяет ему охрану, проводит спецоперацию, вскрывает сеть из организатора и заказчика, выясняет, что хотели убить еще сорок человек, дает охрану тем из них, кто хочет, полтора года прячет в бункере основного кандидата на ликвидацию.

СБУ при Баканове: получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, говорит: ну, вы аккуратнее там. Лишает охраны предыдущего беженца, выселяет его из бункера. Тот бежит из страны дальше. До кучи сливает вагнеровцев, похищает человка в Молдове и расстреливает машину главного диверсанта, ликвидировавшего Гиви и Моторолу.

Вообще, если это так, то это просто ох**ть, конечно.

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