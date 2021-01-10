'Батьківщина' является лучшим претендентом на формирование коалиции, Тимошенко знает, что делать, – эксперт

В случае необходимости сформировать новую коалицию, "слугам народа" нужно будет объединяться с "Батьківщиною". Это лучший и самый профессиональный возможный партнер.

Такое мнение в эфире Apostrophe TV выразил политолог Валентин Гладких.

"В случае развала монобольшинства," Батьківщина" является одним из претендентов на формирование коалиции. Даже если будет роспуск парламента,"Батьківщина" остается одним из гипотетических возможных партнеров для формирования новой коалиции. Безусловно, Юлия Тимошенко реально знает, что делать, а не рассуждает "обо всем глобально и конкретно ни о чем", как это делает большинство политических лидеров", – отметил эксперт.

В подтверждение своих слов он привел результаты местных выборов и последнюю социологию, которая демонстрирует рост поддержки команды Тимошенко и ее готовность к конструктивному сотрудничеству. По его словам, "Батьківщина" в отличие от других политических сил не занимает позицию паразитарной оппозиции.

"На местах большинства преимущественно формируются при участии "Слуги народа", "Батькивщины" и локальных проектов. А вот ОПЗЖ и ЕС являются достаточно токсичными для создания коалиции. Вообще "Батьківщина" может быть довольна своими результатами на местных выборах. Благодаря системной работе они заняли второе место по количеству мандатов и второе место по количеству руководителей городов, если считать и самовыдвиженцев. Это молниеносный результат. Им стоит и в дальнейшем занимать позицию разумного выжидания и генерировать идеи. Как это было с антикоронавирусным фондом и штабом противодействия ковиду, которые предложила Тимошенко", – убежден Валентин Гладких.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимошенко назвали лучшим кандидатом для переговоров с МВФ. Кроме того, все больше политологов и аналитиков склоняются к мнению, что именно лидер ВО "Батьківщина" является оптимальной кандидатурой на пост премьер-министра Украины, в частности, в условиях стремительного падения экономики и коронавирусного кризиса в стране.