'Батьківщина' вместе с украинцами дали старт референдуму о рынке земли

К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 000 человек, а инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 000 участников, которые вскоре начнут сбор 3 миллионов подписей.

Такое решение было принято на собрании инициативной группы, организованных фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке команды "Батьківщина" и ее лидера Юлии Тимошенко.

На собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума, которое будет звучать так:

"Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому угодно, кроме государства Украина?"

Во время выступления председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко напомнила, что с 1 июля вступает в силу закон, принятый Верховной Радой по представлению президента, предусматривающий распродажу украинской земли – не в интересах фермеров и отечественных сельхозпроизводителей, как в других цивилизованных странах, это "реальный дерибан украинской земли".

Она подчеркнула, что украинцы должны бороться за свое право развивать семейное фермерство и правильный аграрный уклад, ведь это путь к экономическому развитию страны.

"То, что мы сейчас с вами делаем, – это дело для Украины, для народа. Это дело, в нашем сердце. Мы с вами защищаем Украину. У многих после некоторых поражений опустились руки, но не у вас. Вы здесь, потому что вы ответственны и потому что вы знаете, что обязательно в каждой стране должна быть команда, способная ее защитить", – обратилась Юлия Тимошенко к участникам собрания.

Лидер "Батьківщини" призвала украинцев подняться на мирную борьбу, которая называется референдум, и завоевать счастливое будущее для себя и для всех последующих поколений.

"Как бы ни было трудно, мы с вами прошли все тяжелые процедуры закона о референдуме. Мы с вами выстояли, сделали все. И сейчас у нас практически безупречно соблюдены все требования закона. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня благодаря вашей активности мы дали старт всеукраинскому референдуму против распродажи сельскохозяйственной земли", – уточнила Тимошенко.

"И я убеждена, что с вашей силой убедительности, с вашей верой, с вашим патриотизмом вы поднимете всю Украину. Я в вас верю и знаю, что у нас с вами все получится. А наша цель – красивая счастливая европейская Украина со счастливыми украинцами. Так и будет. Слава Украине!" – добавила в завершение собрания инициативной группы Юлия Тимошенко.

Собрание состоялось в селе Березовка Киевской области. В нем приняли участие представители всех регионов Украины.

Как повидомяв OBOZREVATEL, с 1 июля вступает в силу закон, который позволит распродажу украинских сельскохозяйственных земель, в том числе иностранцам и иностранным банкам. Чтобы противодействовать этому, команда "Батьківщини" вместе с людьми добивается проведения всеукраинского референдума, несмотря на попытки власти заблокировать подлинное народовластие.