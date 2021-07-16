Банковой необходимо отреагировать на новый кремлевский вброс об "отказе" от Донбасса ‒ iDemocracy

В конце июня – начале июля в сепаратистских и российских медиа широко распространялся антиукраинский нарратив по "ограждению" Украины от Донбасса. На этот кремлевский вброс должны отреагировать в Офисе Президента.

Такое мнение высказали в общественной организации iDemocracy, которая провела соответствующее исследование. Отмечается, что стратегическая пропагандистская кампания имела целью сформировать у граждан Украины на неподконтрольных территориях стереотип о том, что наше государство их предало, отказавшись от них.

"Это долгосрочная стратегия российской пропагандистской машины с целью сформировать глубокое и очень инертное негативное отношение к Украине. Чтобы в случае назначения даже демократических выборов в регионе обеспечить доминирование пророссийских сил", – подчеркнул основатель и руководитель iDemocracy Сергей Влащенко.

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По данным исследования iDemocracy, к продвижению этого нарратива привели два события, а именно: интервью Президента Украины Владимира Зеленского для ТСН от 24 июня и срыв заседания политической рабочей группы в рамках Трехсторонней контактной группы 6 июля.

"После заявлений Президента о варианте вынести вопрос о связях с временно оккупированными территориями на Всеукраинский референдум, как последнее средство в случае провала переговоров и невыполнения Минских договоренностей со стороны РФ и ее марионеточных образований, в информационном поле России и так называемых "ЛНР" и "ДНР" начали активно появляться заголовки с использованием формулировок "стена Зеленского", "граница с ОРДЛО", "стена" и другие. Такой же нарратив продвигался и украинским манипулятивным изданием strana.ua", – говорится в заявлении общественной организации.

Там также напоминается, что заседание политической рабочей группы ТКГ со стороны сепаратистов было сорвано 6 июля.

"Украинская делегация была вынуждена оставить видеоконференцию политической группы ТКГ, чем воспользовались представители так называемой "ДНР" и "ЛНР". Они начали распространять месседжи, которые сводятся к "желанию Украины отгородиться от ОРДЛО". Этот месседж подхватили российские СМИ, в частности "РИА Новости", ТАСС, Sputnik и тому подобное. Это привело к информационной волне о том, что Украина якобы планирует "отгородиться" от Донбасса", – отмечают в iDemocracy.

iDemocracy считает, что распространение этого нарратива имеет целью выработать у жителей Донбасса – как на подконтрольной части, так и на временно оккупированной – мнение о том, что Украине безразлично на них, а также распространить ложную информацию, что Украина не выполняет Минские договоренности и стремится затягивать мирные переговоры по урегулированию войны на Донбассе.

"То есть этот нарратив – российская и пророссийская пропаганда, которую мы рассматриваем как основное оружие в информационной войне, которая направлена на поддержку одной стороны конфликта, а не другой. Учитывая вышесказанное, iDemocracy рекомендует Офису Президента и другим профильным ведомствам принять эту информацию к сведению и сформировать контрмеседж, чтобы убедить украинцев по ту сторону, что мы не собираемся их бросать и от них отказываться", – резюмируется в материале.