Балашов обозвал "тварями" людей, которые просят перейти на украинский: реакция росСМИ и украинцев

Лидер либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов выступил на защиту использования русского языка в Украине и назвал "тварями" людей, которые просят перейти на украинский.

Так он прокомментировал решение перевести сферу услуг в стране на обслуживание на государственном языке. Мнением он поделился в эфире телеканала "Наш", теперь его заявления активно тиражируют росСМИ, а украинцы в сети выражают возмущение словам политика (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке говорить?" – высказался Балашов.

Либертарианец подчеркнул, что всегда в публичных выступлениях говорит по-русски, потому что считает своим правом пользоваться родным языком. Такое же, по его мнению, право имеет любой – общаться на языке, "которым с ними говорили отец и мать".

Также он отметил, мол, в Украине на государственном языке разговаривают "20 миллионов человек, а на русском – 30 миллионов".

По его убеждению, украинским языком "культура развиваться не будет", поскольку "ее никуда и никому продавать "из-за якобы отсутствие потребителя".

Кроме этого, Балашов назвал абсурдностью ограничения использования русского. Здесь он вспомнил, как во Львове пел в караоке именно на нем, и всем было "плевать на это дело", поскольку "бизнес развивается по-своему".

Такие тезисы Балашова радостно цитируют пропагандистские российские СМИ. В то же время украинцы в сети обозвали политика теми же словами, что и он, и стали на защиту государственного языка в Украине.

"У него не хватает ума его изучить, поэтому и бесится! Дорога к раше открыта!", "А вы от этого животного ждали чего-то другого?", "Поэтому у него перед офисом стоит корова, так кто животное?", "Всем было плевать? Просто львовянам было плевать на животное, которое пыталось изображать человека", "Так при таком соотношении 1:15 язык должен защищать закон? Конечно, украинский, потому что может исчезнуть вообще", "Такая позиция свидетельствует о том, что этот человек слишком твердолобій, чтобы выучить украинский язык, и о том, что он плюет на государство и на народ. Он перепутал государство со своей вотчиной, поэтому пусть откроет глаза и ищет себе место, где будет говорить, как захочет", "Потому что во Львове всем безразлично (плевать) на Балашова", "Они украинский язык не употребляют, "но уважают". Тогда зачем употреблять украинский хлеб если можно его просто "уважать"?", "Животное тот, кто не может выучить язык и презирает украинский", – комментируют пользователи сети.

Напомним: в Украине с 16 января вступила в силу статья 30 Закона № 2704-VIII, согласно которому все учреждения предоставления услуг должны использовать украинский язык, независимо от форм собственности. В чем суть новых правил – читайте в материале OBOZREVATEL.

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