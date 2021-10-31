Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось реагировать на вопрос относительно реакции "некоторых стран" на использование украинскими военными беспилотников "Байрактар" в зоне конфликта на Донбассе.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем…Отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина", – сказал он.

Сам факт необходимости обнародования такого заявления свидетельствует о том, что в Киеве явно раздосадованы реакций немецких и французских дипломатов. Внешнеполитические ведомства стран- участниц "нормандского формата" выступили с заявлениями, которые сводятся к тому, что они озабочены использованием беспилотников сторонами конфликта.

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По сути, Киев поддержали только в посольстве США в Украине. Дипломатическое представительство выступило со специальным заявлением, в котором указывается, что "поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году". Поэтому, по мнению американских дипломатов, отнюдь не Украина обостряет ситуацию на Донбассе.

Вопрос, конечно же, прежде всего в том, зачем Берлину и Парижу понадобилось синхронно выступать против украинских действий. Украина, Германия и Франция, как правило, согласовывают свои переговорные и дипломатические позиции и стараются выступать с единых позиций. Но сейчас мы видим, как посредники демонстрируют, что они занимают некую "срединную" линию между сторонами конфликта.

И это при том, что Россия – несомненный агрессор, а Украина – жертва нападения. В конце концов, ведь даже уничтожение вооружения, с которого обстреливались украинские позиции, происходило на украинской территории, захваченной в результате оккупации.

Однако у немецких и французских дипломатов свои резоны. Они все еще пытаются реанимировать "нормандский процесс", который вновь застыл после саммита руководителей стран "нормандского формата" в Париже, практически сразу же после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Ни в Берлине, ни в Париже, ни, возможно, в Киеве нет понимания того, что этот процесс просто невозможно разблокировать после того, как президент России Владимир Путин разочаровался в готовности своего коллеги Владимира Зеленского идти на уступки Кремлю.

Собственно, недавно заявленный заместителем Путина по Совбезу, бывшим президентом России Дмитрием Медведевым тезис о том, что в Москве с Зеленским разговаривать не будут, а будут ожидать смены власти в Киеве и есть позицией российского руководства. Но в западных столицах и Киеве этой позиции не хотят замечать.

Еще один резон для опасений: мнение о том, что Владимир Путин может использовать историю с "Байрактарами" для эскалации ситуации в регионе и поставок на Донбасс новейшего вооружения для так называемых "корпусов народных республик", не исключено и задействование в конфликте авиации.

Вопрос заключается в том, насколько вооруженные силы Украины готовы к такой эскалации и не станут ли в Киеве просить союзников остановить Путина, как это уже было совсем недавно, во время беспрецедентной концентрации российских войск на границе с Украиной. Но нужны ли Путину поводы для эскалации? И не стоит ли вместо увещеваний помогать Украине новыми вооружениями – к этому США и призывают своих европейских союзников по НАТО – и тем самым уменьшать саму возможность новой войны в регионе?

Ведь если в Кремле будут понимать, что российским вооруженным силам противостоит современная армия, которая способна нанести серьезный удар по позициям противника, там трижды задумаются, прежде чем начинать новое вторжение.