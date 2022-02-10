Байдена призвали предоставлять Украине больше разведданных

В Сенате США попросили президента Джо Байдена усилить обмен американскими разведывательными данными с Украиной. Там подчеркнули, что именно украинское государство сейчас защищает всю Европу от российской агрессии.

С соответствующей просьбой обратилась двухпартийная группа членов комитета по разведке Сената. Текст письма от 9 февраля 2022 года опубликован на официальной странице в сети главы комитета Марка Уорнера.

"Президент России Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, и они демонстрируют готовность действовать для защиты собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства", – говорится в документе.

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Поэтому американские законодатели призвали главу Белого дома помочь Украине. Они отметили, что Вашингтон в как можно больших объемах должен делиться с Киевом разведывательной информацией.

"Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину важной информацией, необходимой для ее защиты. Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также интересам наших союзников и партнеров в регионе", – подчеркнули авторы письма.

Они добавили, что угрозы Российской Федерации в адрес Украины представляют угрозу демократии во всем мире. Также сенаторы призвали американского лидера "сделать все возможное, чтобы поддержать украинское государство в критический момент".

Отметим, что в среду, 9 февраля, в Киев прибыли сразу два самолета с военной помощью Украине от США. Речь идет о девятой и десятой партии вооружения. Министр обороны Алексей Резников уточнил, что девятый борт доставил более 80 тонн боеприпасов.

Ранее он заверил, что Минобороны следит за ситуацией на границах нашего государства, а также проведение совместных учений российских и беларусских вооруженных сил. Министр заверил, что разведка не наблюдает формирования никаких ударных групп для возможного наступления в Украину. Поэтому оборонное ведомство оценивает риск вторжения войск России на нашу территорию как "низкий".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года отмечалось, что Минобороны США собирается предоставлять Украине разведданные о вероятном вторжении сил РФ на территорию нашей страны. В Пентагоне тогда разрабатывали проект, который позволил бы реализовать такой план.