В Пентагоне намерены передавать Украине разведданные в случае вторжения РФ – NYT

Министерство обороны Соединенных штатов Америки якобы будет предоставлять Украине разведывательные данные относительно вероятного вторжения России и территории нашего государства. В Пентагоне разрабатывают проект, благодаря которому будет возможно делиться со страной такой информацией.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США. Собеседники журналистов уточнили, что речь идет, среди прочего, про данные о движении российской военной техники (изображения).

Они, как считают в Пентагоне, помогут вооруженным силам Украины предотвратить угрозу. В то же время в статье отмечается, что президент страны Джо Байден еще не одобрил такой план. В случае если это случится, считают журналисты, это вызовет у России возмущение, поскольку в Кремле считают любую помощь Украине от Америки провокацией.

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В Пентагоне уверены, что информация о движении техники, которая будет позволять оперативно определить, собирается ли РФ пересекать границу, очень значима.

The New Yor Times также сообщило, что недавно группа сотрудников Министерства обороны приезжала в Украину, чтобы оценить ее потребности в противовоздушной обороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние несколько недель Российская Федерация нарастила количество своей военной техники на временно оккупированном полуострове Крым, а также у границы с Украиной. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные частной компанией.