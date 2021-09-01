Байден с Зеленским обсудят противостояние российской экспансии – Bloomberg

Первая встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена будет проходить в довольно непростой ситуации для обоих, поскольку будет сопряжена с нарастающим напряжением перед запуском мощностей газовой магистрали "Северный поток-2", а также впервые после судьбоносного телефонного звонка украинского гаранта с Дональдом Трампом, после чего последнему едва не огласили импичмент. При этом глава Белого дома будет настаивать на поддержке Украины в условиях военной экспансии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщают ведущие эксперты западного издания "Bloomberg". Из источников, полученных в администрации Байдена, они пришли к единому мнению, что президенты Украины и США детально обговорят перспективы совместной обороны и продолжения курса реформ.

"Зеленский хочет получить больше ясности в вопросе обеспечения безопасности бывшего советского государства со стороны западных союзников, особенно с учетом того, что его текущая газовая сделка с Россией истекает в 2024 году. "Северный поток-2" несет реальную угрозу колоссальных убытков для Украины, как для государства-транзита", – пишут журналисты.

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Также "Bloomberg" заметил, что украинского президента тревожит мера уступок, на которые Байден готов пойти для заключения сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе геополитического направления по Китаю и сокращение ядерной милитаризации.

"Зеленский понимает, что от позиции американского лидера в широком смысле зависит судьба украинского народа", – заключают авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшая встреча Байдена и Зеленского будет направлена на три основных сферы сотрудничества двух стран. Со стороны Вашингтона Украину ожидает также серьезная финансовая помощь.