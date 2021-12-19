У Байдена есть четыре недели, чтобы предотвратить вторжение России в Украину – CNN

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты, чтобы умерить российскую агрессию. В том числе, предотвратить вероятное вторжение войск РФ в Украину.

На это у него и чиновников Белого дома якобы есть "окно в четыре недели". Об этом говорится в материале телеканала CNN от 19 декабря со ссылкой на информацию от американского высокопоставленного чиновника.

Тот в общении с журналистами назвал действия Белого дома, который собирается предотвратить новые удары России по Украине, "очень продуманными".

"То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть около четырех недель, чтобы это осуществить", – объяснил он.

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По данным источников издания, санкции, которые Вашингтон обсуждает на случай вероятных военных действий, могут "нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе".

Собеседники вспомнили ограничительные меры, которые США применяли против Кремля в 2014 году – после незаконной оккупации Крыма и начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Их они охарактеризовали как сосредоточенные только на сдерживании средне- и долгосрочного развития конкретных госфирм РФ.

Источники отметили, что в 2014-м, когда Байден был вице-президентом, американские власти попали под критику из-за неспособности предусмотреть возможное вторжение России в Крым. Также в материале подчеркивается, что тогдашний лидер США Барак Обама не стал вводить жесткие санкции и вооружать Украину так, "как на этом настаивал Байден". Сейчас последний якобы решил "сделать все совсем иначе", утверждают американские чиновники в комментариях CNN.

"В 2014 году я не видел такого, как теперь, уровня координации в работе служб США", – например, процитировал канал слова экс-должностного лица НАТО.

В то же время отмечается, что еще ряд информаторов указали на наличие ошибок в работе администрации Байдена. Кроме этого, они считают, что Кремль "не воспринимает серьезно" угрозы, которые озвучивают в Белом доме.

Напомним: Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от принятия в Альянс стран, ранее входивших в СССР, в частности, Украины.

В администрации президента США подтвердили, что получили от РФ предложения по так называемому договору о юридических гарантиях безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что переговоры невозможны без европейских союзников и партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в западных СМИ писали, якобы Байден уже пошел на уступки Путину после их переговоров в формате видеозвонка. Отмечалось, что предложенные американским лидером дипломатические меры могут разрешить Кремлю "стереть суверенитет Украины".