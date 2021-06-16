Байден – о доверии Путину: мы с ним не друзья

Президент США Джо Байден заявил, что они не друзья с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он не смог прямо ответить на вопрос о том, доверяет ли он президенту РФ.

Во время пресс-конференции 16 июня глава государства заявил, что они с Путиным знают друг друга давно. Однако тут вопрос не в доверии.

"Дело не в доверии, а в собственных интересах. Мы с Путиным давно друг друга знаем, но мы не друзья", – подчеркнул президент США.

Ранее Путин рассказал о звонке Байдена после фразы последнее о том, что президент РФ является "убийцей". Он отметил, что объяснения американского лидера его вполне устроили.

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Напомним, что главы государств встретились в Женеве 16 июня. После переговоров они выступили перед журналистами и ответили на их вопросы.

Это была первая беседа лицом к лицу между Путиным и Байденом в статусе президента США.

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Все детали о американско-российском саммите в Женеве можно узнать в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.