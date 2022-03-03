Азаров выдал, что готов вернуться в политику Украины и не раз получал предложение стать президентом

Беглый премьер-министр времен Януковича Николай Азаров выдал, что готов вернуться в украинскую политику и помогать в установлении мира в стране. Бывший политик добавил, что он сделает все возможное для улучшения ситуации.

Об этом он сказал 3 марта в эфире радиостанции "Говорит Москва". Азаров отметил, что ему не раз предлагали вернуться и стать премьер-министром или президентом, но он отказывался. Сейчас же он жалеет о своем решении.

"Если понадобятся мои знания и опыт, а самое главное, скажем, участие, чтобы в нашей стране наконец-то установился мир, спокойствие, стабильность, развитие – все, что я могу сделать, еще раз подчеркиваю, я сделаю", - сказал экс-политик .

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 марта 2021 Николаю Азарову было выдвинуто подозрение в государственной измене. 31 декабря того же года беглый чиновник подал иск в Окружной административный суд города Киева по снятию санкций, которые были применены в отношении него.