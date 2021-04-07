Австрийская газета назвала войну на Донбассе "гражданской": в посольстве возмутились

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился тем, что австрийская газета Der Standard назвала войну на Донбассе "гражданской".

У себя в Twitter он отреагировал на материал под названием "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война".

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", – написал Щерба.

В другом твите посол поинтересовался у австрийского издания, предоставит ли оно возможность для "честной дискуссии" по поводу российско-украинского вооруженного конфликта, которое назвали "гражданской войной".

"Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что вступление Украины в военный союз НАТО является "единственным способом закончить гражданскую войну на Донбассе". Перед этим он поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", – говорится в статье Der Standard.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что Россия якобы не оккупировала украинский полуостров, а война на Донбассе – "гражданская".