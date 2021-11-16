Аваков заявил, что Зеленский попал в "ловушку": начали возникать кадровые ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский после парламентских выборов и формирования монобольшинства попал в "ловушку", считая, что "может все". Это привело к большому количеству волюнтаристских решений и кадровых ошибок.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, главе страны теперь очень сложно выбраться.

"И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме "я могу все" проходящий мимо умник скажет: "так нельзя, и так нельзя, и так нельзя", – пояснил экс-министр.

Он подтвердил, что у Зеленского были исключительно благие намерения, однако "качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать". Проблемы создавало то, что президент начал, "не думая", увольнять людей и так же само назначать.

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"И начали возникать абсурдные решения, кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально", – отметил экс-министр.

"И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти", – констатировал Аваков.

При этом механизм работы РНБО он назвал "зеркалом" того, как президент представляет себе идеальную власть.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Народ против" Аваков сделал ряд громких заявлений о работе РНБО, санкциях, а также впервые назвал причину своего увольнения с должности министра.

В частности, он считает, что Совет нацбезопасности Украины на хайпе превратился в организацию штамповки санкций, а частое изменение кадров в Кабмине не может отменить коррупцию в Украине и даже наоборот – ее порождает. В то же время правительство в нашей стране не способно осуществлять исполнительную власть, из-за существования монобольшинства, которым руководит Офис президента.

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