Люди должны стремиться в Украину: Аваков представил свой план реинтеграции Донбасса и Крыма

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своем плане реинтеграции оккупированных территорий. Он отметил, что людям нужно стремиться вернуться, а страна должна создать все условия для этого.

Такое заявление экс-глава МВД заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 ноября. Он также выделил главные цели плана (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши цели – это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма. Мы боремся за то, чтобы вернуть наши территории, но главное – вернуть наших людей", – пояснил Аваков, добавив, что, прежде всего, следует думать о людях, которые находятся на оккупированных территориях.

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Он обратил внимание, что они живут там по разными причинам, и жизнь эта – не хорошая.

"Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия", – подчеркнул Аваков.

Бывший министр также отметил, что, в случае принятия закона о колаборантах, необходима также амнистия за мелкие преступления. Однако она не должна касаться тех, у кого на руках кровь.

"Мы должны принять решение о коротких и четких переходных периодах, чтобы каждый понимал, как мы все будем жить вместе, когда ситуация изменится. Каждый человек, который находится по ту сторону, должен иметь желание вернуться", – подчеркнул он.

В заключение Аваков выразил уверенность, что Украина обязательно вернет свои территории, поэтому важно не потерять целое поколение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тогдашний министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заверял, что наличие российских паспортов у жителей ОРДЛО не повлияет на планы по возвращению этих территорий.