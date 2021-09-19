В Киеве стартовал ЛГБТ-марш, полиция усилила меры безопасности. Фото и видео

В Киеве начался марш равенства. До 11:00 участники будут формировать колонны, а затем пойдут к парку имени Тараса Шевченко. Правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии усилили меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По информации организаторов, в шествии равенства примут участие до десяти тысяч человек.

"Столичная полиция готова к надлежащему обеспечению правопорядка во время Марша равенства. Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом. Также на охрану безопасности привлечем взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а с целью недопущения провокаций или конфликтных ситуаций между участниками акции и другими гражданами будут нести службу наряды полиции диалога", – рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

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В пресс-службе призвали жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее выбрать маршруты с учетом временных ограничений.

Тем временем, в парке имени Тараса Шевченко начали собираться противники марша. Некоторым из них на вид нет и 18 лет. По периметру акции стоят полицейские.

На проведение ЛГБТ-мероприятия также отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она призвала украинцев быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам. Давайте уважать право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в Одессе параллельно с Прайд-парадом прошла акция противников равенства – организации "Традиция и порядок". Там провокаторы подожгли дымовые шашки и флаг ЕС, напали на участников марша и спровоцировали столкновения с правоохранителями. После событий были задержаны более полсотни нарушителей.