Глава МВД пристыдил Уруского за фото з Кадыровым

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандал с вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.

Глава МВД рассказал в интервью "Гордону", что он не понимает, как Урускому "хватило ума встать рядом" с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке.

"Он, наверное, профессионал и все такое прочее, но тут должно быть политическое чутье. Ты представляешь правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с господином Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам на войну против наших людей, когда он вел откровенную антиукраинскую политику? Международная политика допускает множество компромиссов", – сказал Аваков.

Глава МВД сказал, что в таких вопросах должна быть принципиальная позиция, чтобы не допускать таких инцидентов. По его словам, сейчас в правительстве "гораздо более здоровая обстановка".

"Уруский, что ты сделал? Зачем ты это сделал?" – "Ну, я ошибся, потому что я думал, что это так". Но такие конфликты так должны исчерпываться. Гораздо сложнее, когда в исполнительной власти: я не говорю про правительство – дурак конспирируется или мимикрирует под умного, или меняет свою позицию в зависимости от точки сидения", – добавил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на международной выставке оружия в ОАЄ вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.