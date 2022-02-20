Застряли в 1980-х: эксперт указал на уязвимое место армии России

Западные партнеры предоставляют военную помощь Украине, чтобы прежде всего повысить способность ВСУ отвечать на возможные бронетанковые атаки России. Сейчас армия страны-агрессора предпочитает устаревшую, времен 1980-х годов тактику и стратегию ведения войны.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал военный эксперт Александр Коваленко. "Россия никогда не славилась тактикой и стратегией", – отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как рассказал эксперт, то, что Россия до сих пор активно применяет подход к ведению войны, который практиковался при Советском Союзе, заметили в 2013 году в Китае. В тот год было проведено два этапа масштабных совместных учений России и КНР.

"Когда несколько лет назад проходили совместные учения России и КНР, то китайские аналитики ужаснулись тому, что российская армия использовала наработки, тактику, стратегию, сценарии 1980-х годов Советского Союза", – заметил Коваленко.

По его словам, союзники Украины – США, Великобритания и другие страны, – предоставляя военную помощь нашей стране, ориентируются именно на это.

"С учетом анализа того вооружения и боеприпасов, которые нам присылают наши международные партнеры, можно сделать вывод, что они делают ставку на то, чтобы повысить обороноспособность нашей армии противостоять бронетанковым кулакам РФ", – сказал он.

По оценкам эксперта, такое вооружение – "эффективное предупреждение" Кремлю о том, что Украина даст мощный отпор на возможное вторжение.

Как писал OBOZREVATEL, 9 февраля в Украину прибыли сразу два самолета с военной помощью от США. Они привезли 80 тонн боеприпасов. Всего в Украину доставили 10 самолетов помощи из США.