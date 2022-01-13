"Путин хочет решить "украинский вопрос": Данилов рассказал, в чем заключается главная опасность

У президента России Владимира Путина достаточно "простая" цель – уничтожение Украины как государства. Сейчас хозяин Кремля принял решение, что нужно уже решать "украинский вопрос".

Об этом сказал в интервью "Украинской правде" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, план Путина заключается не во вторжении в Украину, а во внутренней дестабилизации.

Данилов заверил, что количество российских войск на границах не является новостью: "Это практичная вещь, с которой мы живем каждый день, каждую минуту. И здесь нет каких-то непредсказуемых вещей".

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"Но если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом Путин будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой", – заявил чиновник.

Он считает, что после закрытия телеканалов политических сил, "аффилированных с Российской Федерацией", и других превентивных процедур, им стало сложно заниматься дестабилизацией в стране.

"Остается другое направление. Это энергетика. То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, здесь и Китай, здесь и Тайвань, здесь и Индия, здесь очень много процессов", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что Азовское море является "очень трудным местом" по стратегии военных действий в случае эскалации со стороны РФ. Именно с этой точки, а не с суши, российские военные могут начать новое наступление на Украину, в связи с чем ВСУ укрепляют боеспособность в указанном регионе.

На брифинге 22 декабря Данилов рассказал, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч российских военных. Еще более 143 тысяч – за 400 км.

По его словам, Украина готова дать отпор стране-агрессору в случае новой атаки. Секретарь СНБО уверен, что оружия у ВСУ и в обычных граждан для этого хватит.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что если Россия решиться на масштабное наступление на Украину, для давления на южные украинские города она будет использовать свои военные силы в Азовском море. В этом регионе у РФ есть преимущество, признал дипломат.