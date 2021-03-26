Арестович: за время перемирия погибло в пять раз меньше военных

За время действия режима прекращения огня на Донбассе с июля 2020-го и до конца года погибло в пять раз меньше украинских военнослужащих, чем за любой другой аналогичный период.

Об этом 26 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он также привел новую статистику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, по данным Арестовича, с 27 июля 2020 года было 45 убитых и 317 раненых военнослужащих ВСУ. А с начала года погиб 21 защитник Украины (с учетом убитых в пятницу, 26 марта) и 75 были ранены.

"Если сравнить с соответствующим периодом любых предыдущих годов, количество погибших уменьшилось почти в пять раз", – сказал он.

Также Арестович отметил, что количество обстрелов, по разным подсчетам, снизилось в 10-15 раз.

"То, что происходит с начала нового года – тенденция на прерывания этого беспрецедентного режима прекращения огня. Мы должны немедленно вернуться к этому перемирию. Если снова начать стрелять – будут десятки погибших каждый месяц. Это тупиковый путь", – подчеркнул спикер украинской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел в районе поселка Шумы. В результате погибли четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.