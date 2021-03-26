Арестович: за час перемир'я загинуло в п'ять разів менше військових

За час дії режиму припинення вогню на Донбасі з липня 2020-го і до кінця року загинуло в п'ять разів менше українських військовослужбовців, ніж за будь-який інший аналогічний період.

Про це 26 березня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він також навів нову статистику (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, за даними Арестовича, з 27 липня 2020 року було 45 убитих і 317 поранених військовослужбовців ЗСУ. А з початку року загинув 21 захисник України (з урахуванням убитих у п'ятницю, 26 березня) і 75 було поранено.

"Якщо порівняти з відповідним періодом будь-яких попередніх років, кількість загиблих зменшилася майже в п'ять разів", – сказав він.

Також Арестович зазначив, що кількість обстрілів, за різними підрахунками, знизилася у 10-15 разів.

"Те, що відбувається з початку нового року, – тенденція на переривання цього безпрецедентного режиму припинення вогню. Ми повинні негайно повернутися до цього перемир'я. Якщо знову почати стріляти – будуть десятки загиблих щомісяця. Це тупиковий шлях", – підкреслив речник української делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл в районі селища Шуми. Внаслідок цього загинули четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.