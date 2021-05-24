Арестович сказал, что может повлиять на встречу Зеленского и Путина

Судьба будущей встречи президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным во многом зависит от переговоров последнего с американским лидером Джо Байденом. Очевидно, они решат и ее повестку дня, и даже результаты.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Он отметил, что Киеву встреча нужна, чтобы интенсифицировать мирный процесс, в Кремле же хотят другого, но по крайней мере подтверждение того, что переговоры готовятся, – "это уже значительный прогресс".

"Не забываем, что будет встреча Байдена и Путина, на которой тоже будет решаться, в частности, украинская повестка. Она согласуется с Офисом президента Украины очень плотно сейчас. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, изменится что-то после этого", – сказал спикер украинской делегации.

Он добавил, что и на результаты встречи Зеленского и Путина тоже будут влиять многие факторы. Однако ожидается, что на ней будут достигнуты договоренности в целом о процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также об обмене удерживаемыми лицами, полноценном открытии КПВВ, прекращении огня и т .д.

"Однако я не хотел бы давать надежду. Ведь уже сформировалась другая проблема, которая останется навсегда – россияне потратили на создание так называемых "ЛНР" и "ДНР" 8 лет, миллиарды долларов, потеряли миллиарды из-за санкций, тысячи жизней. И они вряд ли так просто откажутся от этого инструмента", – подчеркнул Арестович.

Спикер напомнил, что главный политический трек Кремля – заставить Киев вступить в прямые переговоры с "Л/ДНР". В таком случае Россия становится посредником, а не участником конфликта, и может потребовать снятия санкций, потому что "якобы не нарушала международное право".

"Но Запад тоже не однороден, там тоже есть силы, которые этого хотят. И нам приходится крепко отстаивать свои национальные интересы, это непросто. Пока, видите, даже усилиями коллективного Запада не получается сдвинуть Путина с позиций", – подытожил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL: