Арестович о ситуации на Донбассе: Россия готовит нехороший сюрприз

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что новое обострение на Донбассе неизбежно и Россия готовит "нехороший сюрприз" в этом направлении.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". Так, по словам Арестовича, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а режим прекращения огня "подвешен на волоске".

"Главное условие – чтобы мы вступили в переговоры с представителями квазигосударственных структур, и тогда все подвинется. А мы не вступаем и не будем вступать. Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте", – предупредил Арестович.

По его словам, сценариев развития ситуации много, начиная с того, что Москва добивается гибели военных на Донбассе и, как результата, давления на руководство Украины со стороны части общества.

Обострение на фронте может проявиться ближе к лету, рассказал Арестович. "Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету".

Советник украинской делегации в ТКГ также считает, что Кремль уже принял решение в отношении Донбасса.

"Глядя на то, как россияне натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит Борреля (Жозеп Боррель – представитель ЕС по внешней политике, – ред.), который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, – видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они использовали за шесть лет, надо придумывать что-то новое", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович ответил на призыв пропагандистки Маргариты Симоньян забрать Донбасс в Россию. Напомним, последняя в конце января показала фото на фоне стелы "Донецк", а позднее на "интеграционном форуме" призвала "Россию-матушку забрать Донбасс".