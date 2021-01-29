Кравчук и Арестович ответили на призыв Симоньян забрать Донбасс в Россию

Сепаратистские заявления главного редактора RT Маргариты Симоньян на "интеграционном форуме" в оккупированном Донбассе – это не ее личная позиция, а самого Кремля.

Как заявил в интервью "Апострофу" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Симоньян не способна добрым словом вспомнить об Украине, потому что просто не воспринимает ее, а только "матушку-Россию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну это его право, я не могу ее остановить. Но цинизм не в том, что она это говорит, а в том, что это политика Кремля", – сказал он.

Такое же мнение высказал в Facebook спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Творчество сие – творчество самого Кремля. И присутствие на "форуме" представителей Москвы, включая депутатов Госдумы РФ, и информационное обеспечение ТАСС, не говоря уже о раздаче российских паспортов – вящее тому подтверждение", – написал он.

Арестович напомнил, что в Донецке уже второй день обсуждают доктрину "Русский Донбас". Доктрина постулирует т.н. "ЛНР" и "ДНР" как "русские национальные государства, передовой форпост русского мира".

На "форуме" звучат две программные установки в отношении Украины:

сначала расширение "русских национальных государств" до границ Донецкой и Луганской областей,

потом – ликвидация Украины и создание на ее территории русского государства-приемника.

"Доктрина "Русского мира/Донбасса" с документально оформленной целью ликвидации Украины – это прямой, прямее некуда подрыв Минских и всего остального пула Нормандских соглашений", – подчеркнул Арестович.

По его мнению, данный "форум" куда более похож на идеологическую инерцию, нежели на идеологическую активность.

"На фоне ухудшающегося экономического положения и протестов в самой РФ, не говоря уже про положение на оккупированных территориях, на фоне удержания наших граждан в заложниках у оккупантов, без возможности выехать и получить экономическую поддержку от правительства Украины, приходится скармливать ходульные сказки про "...глубокую историческую преемственность народов Донбасса…" – добавил спикер.

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