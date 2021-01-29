Кравчук и Арестович ответили на призыв Симоньян забрать Донбасс в Россию
Сепаратистские заявления главного редактора RT Маргариты Симоньян на "интеграционном форуме" в оккупированном Донбассе – это не ее личная позиция, а самого Кремля.
Как заявил в интервью "Апострофу" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Симоньян не способна добрым словом вспомнить об Украине, потому что просто не воспринимает ее, а только "матушку-Россию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Ну это его право, я не могу ее остановить. Но цинизм не в том, что она это говорит, а в том, что это политика Кремля", – сказал он.
Такое же мнение высказал в Facebook спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Творчество сие – творчество самого Кремля. И присутствие на "форуме" представителей Москвы, включая депутатов Госдумы РФ, и информационное обеспечение ТАСС, не говоря уже о раздаче российских паспортов – вящее тому подтверждение", – написал он.
Арестович напомнил, что в Донецке уже второй день обсуждают доктрину "Русский Донбас". Доктрина постулирует т.н. "ЛНР" и "ДНР" как "русские национальные государства, передовой форпост русского мира".
На "форуме" звучат две программные установки в отношении Украины:
сначала расширение "русских национальных государств" до границ Донецкой и Луганской областей,
потом – ликвидация Украины и создание на ее территории русского государства-приемника.
"Доктрина "Русского мира/Донбасса" с документально оформленной целью ликвидации Украины – это прямой, прямее некуда подрыв Минских и всего остального пула Нормандских соглашений", – подчеркнул Арестович.
По его мнению, данный "форум" куда более похож на идеологическую инерцию, нежели на идеологическую активность.
"На фоне ухудшающегося экономического положения и протестов в самой РФ, не говоря уже про положение на оккупированных территориях, на фоне удержания наших граждан в заложниках у оккупантов, без возможности выехать и получить экономическую поддержку от правительства Украины, приходится скармливать ходульные сказки про "...глубокую историческую преемственность народов Донбасса…" – добавил спикер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января главный редактор пропагандистского RT Симоньян похвасталась фото, сделанным на фоне стелы "Донецк". Кроме того, рупоры террористов сообщили, что она якобы посетила линию соприкосновения вблизи ДАП.
Позднее Симоньян выступила на "интеграционном форуме", призвав "Россию-матушку забрать Донбасс домой".
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на незаконный приезд на Донбасс топ-пропагандистов Кремля.